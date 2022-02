João Mendes e o jogo com o Rio Ave: «Com o nosso crer podemos sair com os três pontos»

Depois de ter travado o Chaves na última jornada, o FC Porto B defronta este domingo o Rio Ave, outra das equipas envolvidas na luta pela subida de divisão. No lançamento da partida, o lateral-esquerdo João Mendes salientou a ambição de conquistar o três pontos em Vila do Conde."É um adversário difícil, como são todos nesta 2ª Liga. É um adversário que tem a ambição de regressar ao escalão principal do futebol português, mas vamos lá para conquistar os três pontos. Sabemos que é difícil, mas com a nossa união e com o nosso crer podemos sair com os três pontos. Esta casa está habituada a vitórias e vamos a Vila do Conde para tentar mais uma. Temos trabalhado muito bem durante a semana para conseguirmos um bom resultado no domingo", referiu o defesa portista.Sobre a época, João Mendes faz um balanço positivo: "Tem sido uma época bem conseguida da nossa parte, pois temos feito bons jogos e bons resultados. É claro que às vezes não conseguimos aquilo que queremos, mas faz parte do processo de trabalho e daquilo que é a equipa B. Estamos muito bem e queremos dar continuidade."O FC Porto B visita o Rio Ave este domingo, pelas 14 horas, em jogo da 24ª jornada.