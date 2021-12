João Mendes e o jogo com o Vilafranquense: «Queremos dar continuidade à vitória»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da vitória caseira frente ao Leixões, o FC Porto B vai tentar continuar no trilho dos triunfos, na visita ao Vilafranquense deste domingo, tal como salientou o lateral esquerdo João Mendes."Nós encaramos todos os jogos com o objetivo de ganharmos os três pontos, sabemos que é um adversário difícil num campo complicado, mas somos o FC Porto e vamos lá para conquistar os três pontos", referiu aos canais do clube. "É sempre bom trabalhar sobre vitórias. É a isso que o FC Porto está habituado e é a isso que queremos dar continuidade", concluiu.O duelo entre o FC Porto B e o Vilafranquense, a contar para a 14ª jornada da Liga Sabseg, está marcado para este domingo, pelas 11 horas.