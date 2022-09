João Mendes: «Mais uma semana de trabalho com o foco nos três pontos»

Depois de ter visto a terceira vitória consecutiva fugir já nos descontos frente ao Estrela da Amadora, João Mendes, lateral do FC Porto B, quer regressar aos triunfos na receção ao Vilafranquense, formação que ocupa o segundo lugar da tabela classificativa da Liga Sabseg."Vamos defrontar uma equipa difícil, que se reforçou bem. Vem de uma sequência de três vitórias consecutivas e sabemos que é um adversário complicado, mas vamos lutar pelos três pontos como sempre", afirmou, já depois de referir que o foco é o mesmo de sempre: "A preparação é sempre igual e esta foi mais uma semana de trabalho com o foco nos três pontos. A semana está a correr bem, o grupo está unido e acredito que vamos conquistar os três pontos."João Mendes traçou ainda a receita para o sucesso: "Temos de defender bem, como até aqui, e continuar a criar as oportunidades que temos criado, finalizando-as melhor."O FC Porto B defronta o Vilafranquense no sábado, pelas 15h30, no Olival.