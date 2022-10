João Mendes: «Temos de estar a cem por cento para arrecadarmos os três pontos»

Na antevisão à visita ao terreno do Trofense, este domingo, João Mendes, lateral-esquerdo do FC Porto B, garantiu que a equipa vai preparada para conquistar os três pontos e regressar às vitórias."Vai ser um jogo difícil contra um bom adversário e num campo complicado, mas temos de estar preparados e vamos lá lutar pelos três pontos, que é o mais importante", começou por dizer o defesa, desvalorizando a atual classificação do adversário: "Os lugares na 2.ª Liga são relativos. Todas as equipas são fortes, bem organizadas, coesas e vai ser um adversário muito difícil. Temos de estar a cem por cento para arrecadarmos os três pontos.""Estamos a atravessar um bom momento, o grupo está unido e queremos regressar rapidamente às vitórias para estarmos ainda mais motivados", concluiu.O FC Porto visita o Trofense este domingo, pelas 11 horas.