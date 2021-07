Jogador do FC Porto B suspenso por um jogo devido a declarações em 'flash interview'

A secção profissional do Conselho de Disciplina, da Federação Portuguesa de Futebol, puniu Pedro Justiniano, esta quarta-feira, com um jogo de suspensão e uma multa de 536 euros, devido às declarações prestadas pelo defesa ao Porto Canal, na entrevista rápida do final do jogo entre o FC Porto B e a Oliveirense.





"Estão a brincar com o trabalho dos jogadores, treinadores e staff. Não vamos cair nisso, vamos continuar a trabalhar e os resultados vão aparecer. Foi um golpe duro, ninguém percebeu a expulsão, só o árbitro percebeu... É continuar a trabalhar como estamos a fazer, isto não vai acabar assim, eles tem de saber que nos estão a prejudicar muito",que a Oliveirense venceu, por 2-1, a 14 de fevereiro.O defesa central do FC Porto B referia-se à expulsão de Bernardo Folha, por vermelho direto, aos 76 minutos desse duelo referente à 20.ª jornada da última edição da 2.ª Liga.Nessa partida, a equipa secundária dos dragões entrou a vencer com um golo de Toni Martínez (5'), mas permitiu a reviravolta aos forasteiros, com golos de Pedro Machado (31') e Pedro Bortoluzo (72').Pedro Justiniano, recorde-se, poderá deixar em breve o FC Porto , conforme o nosso jornal deu conta recentemente.