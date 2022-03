Léo Borges deixa o alerta: «A Académica tem vindo a evoluir bastante»

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o FC Porto B está a viver umas das piores fases da temporada. Apesar disso, Léo Borges encara o jogo frente à Académica com confiança total."Temos trabalhado muito durante a semana para defrontarmos uma equipa da Académica que tem vindo a evoluir bastante. Temo-nos esforçado muito diariamente e temos tudo para sair com a vitória. Últimas derrotas? Magoaram-nos bastante porque os jogos foram decididos em pormenores, mas infelizmente acontece. Durante a semana temos ouvido o mÍster e estamos a fazer um grande trabalho", referiu aos meios do clube o lateral-esquerdo, que considerou já estar totalmente adaptado ao FC Porto e ao futebol português.A partida entre os jovens dragões e os estudantes está marcada para as 15h30 deste domingo.