Marcus antevê Penafiel: «Sabemos que nos vão criar dificuldades»

No lançamento do embate com o Penafiel, a contar para a 9.ª jornada da Liga Sabseg, o extremo Marcus disse estar à espera de um encontro exigente, especialmente depois da exibição dos durienses na Taça de Portugal."Sabemos que vai ser um jogo difícil para nós. Vi o último jogo deles e só perderam nos penáltis frente ao Vizela, na Taça de Portugal, por isso sabemos que nos vão criar dificuldades, mas o mais importante é conseguirmos os três pontos", disse o nigerianos, aos meios do clube, sublinhando a experiência do adversário."O Penafiel tem uma equipa muito experiente, com jogadores que têm experiência de 1ª Liga, mas temos de nos focar em nós e no que temos de fazer para ganhar. Os três pontos são tudo o que nos interessa", frisou, antes de concluir: "Se estivermos bem nos dois lados do campo, acredito que vamos sair com os três pontos."O FC Porto B recebe o Penafiel esta quarta-feira, pelas 15h30.