Na sequência de duas vitórias consecutivas, o FC Porto B pretende dar continuidade ao momento positivo frente ao Estrela da Amadora, no domingo. Aos meios do clube, o extremo Abraham Marcus mostrou-se feliz com o seu desempenho nos últimos jogos, mas manteve o foco no coletivo."Sinto-me muito bem. O mais importante é a equipa ganhar, mas estou contente por ter marcado. Estamos a atravessar um bom momento. No primeiro jogo perdemos, mas com estas duas vitórias ganhámos confiança para continuarmos a tentar vencer todos os jogos", referiu o nigeriano, que espera dificuldades no próximo jogo: "Vamos defrontar uma grande equipa e, por isso, temos trabalhado arduamente porque queremos vencer, como em todos os jogos. É difícil, mas vamos dar sempre o nosso melhor para triunfarmos."O FC Porto B defronta o Estrela da Amadora, em Leiria, no domingo, pelas 15h30.