Mor Ndiaye e o jogo com o Estrela da Amadora: «Penso sempre que somos melhores do que os outros»

Sem vencer há três jornadas, o FC Porto B prepara-se agora para defrontar o Estrela da Amadora, uma das equipas em melhor forma na Liga Sabseg. Apesar disso, os jovens dragões não deixam de encarar a partida deste domingo com a ambição em alta, tal como explicou Mor Ndiaye aos meios do clube.





"Será certamente um jogo difícil contra o Estrela da Amadora, pois é uma grande equipa, mas como digo sempre, nós somos o FC Porto e penso que somos sempre mais fortes do que os outros. A equipa tem de ter esse pensamento e motivação máxima para um jogo que será difícil. A equipa tem treinado bem e temos trabalhado para vencer com as ideias que o treinador nos transmite. Queremos ganhar e fazer um grande jogo", referiu.O médio vincou ainda o desejo de chegar à equipa principal dos azuis e brancos: "Estou aqui para ajudar o FC Porto, chegar à equipa principal e ajudar o clube a conseguir muitas vitórias e muitos títulos. Aproveito para agradecer ao staff, treinador e jogadores do FC Porto por toda a ajuda que me têm dado desde que cheguei aqui. Também por isso é que dou o máximo todos os dias para chegar à equipa principal".A partida está agendada para as 11 horas deste domingo.