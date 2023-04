Nilton Varela e o duelo com o Nacional: «Vamos dar uma resposta à Porto»

Apesar de não ter vencido nas duas últimas jornadas, o empate frente ao líder Moreirense deixou boas indicações, pelo que o FC Porto B vai procurar dar seguimento a esse resultado com uma vitória na receção ao Nacional. Essa foi, aliás, a mensagem passada por Nilton Varela, no lançamento da partida."Ficámos com sensações boas [no empate com o Moreirense], apesar de procurarmos sempre a vitória. Sabíamos que ia ser um adversário difícil, pelo campeonato que tem feito e porque está perto de subir de divisão. Queríamos a vitória, mas pelas dificuldades que já sabíamos que íamos encontrar, o empate acaba por ser bom também", recordou o ala portista, mudando depois o foco para o duelo deste domingo."Vamos entrar para ganhar e conquistar os três pontos. É sempre importante para nós, pois queremos andar lá em cima na tabela. Espero um jogo difícil pois o Nacional é uma equipa com tradição de 1.ª Liga e chegou às meias-finais da Taça de Portugal, o que não é nada fácil. Eles vêm com tudo, mas acredito que vamos dar uma resposta à Porto e que vamos ganhar", frisou, garantindo que a equipa aprendeu com o desaire da 1.ª volta frente aos madeirenses: "Analisámos esse jogo como fazemos sempre e vimos os erros que cometemos. Acredito que vamos entrar fortes e que vamos conseguir um desfecho melhor. Vamos dar o nosso melhor e esperamos contar com o apoio dos nossos adeptos."O FC Porto B recebe o Nacional este domingo, pelas 12h45, em jogo da 30.ª jornada da Liga Sabseg.