Nilton Varela: «Podíamos ter mais pontos nesta altura»

Depois do triunfo frente ao Mafra, o FC Porto B regressa agora a casa para enfrentar o Torreense. Apesar de estar à espera de dificuldades, o lateral Nilton Varela não esconde o desejo de conquistar os três pontos."Vai ser um duelo renhido, como são todos na 2ª Liga. O Torreense é uma equipa com bastante qualidade, acabou de subir mas tem estado bem. Temos trabalhado forte para regressar às vitórias em casa, o que é muito importante para nós. Acredito que vamos conseguir um bom resultado depois da semana de trabalho que tivemos. Pelo que tenho visto, o Torreense joga bem e defende bem, mas estamos preparados e sabemos os pontos que temos de explorar. Acredito que vai correr bem", disse o jovem aos meios do clube.Nilton Varela analisou ainda o arranque de época dos dragões: "Temos vindo a fazer um bom trabalho e os resultados têm acontecido, mas até podíamos ter mais pontos nesta altura. Temos tudo para fazer uma época tranquila e concretizarmos os nossos objetivos."O encontro está marcado para as 15h30 deste sábado.