Paulinho Santos suspenso por 15 dias e alvo de multa pesada

Paulinho Santos foi suspenso por 15 dias e multado em 3570 euros na sequência dos acontecimentos nos minutos finais do polémico duelo entre Estoril e FC Porto B, disputado na segunda-feira.





De acordo com o mapa de castigo publicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o treinador adjunto dos dragões foi suspenso e multado devido às palavras proferidas na direção do árbitro na sequência do penálti marcado a favor do Estoril - "és uma vergonha, é um escândalo, é um roubo".Para lá de Paulinho Santos, deste jogo sai ainda uma suspensão de duas partidas para o médio Diogo Ressurreição, que nesta partida foi suplente não utilizado, e ainda uma multa de 536 euros por ter utilizado "linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e grosseiros".