Ricardo Silva: «A equipa está a dar uma grande resposta e acredito que vamos continuar assim»

Motivado pelo goleada frente ao Mafra e pelo facto de ter deixado a zona de despromoção, o FC Porto B prepara agora o jogo com o Arouca. Na antevisão do encontro, o guarda-redes Ricardo Silva revelou estar à espera de um adversário complicado, mas sublinhou a vontade dos dragões em conquistar os três pontos.





"Vamos defrontar um adversário que ainda tem possibilidades de subir e todos os jogos tenta dar o melhor para chegar o mais acima possível, mas nós também precisamos muito da vitória para podermos respirar cada vez melhor. Vai ser um bom jogo e nós, FC Porto, vamos com certeza lutar pela vitória", começou por dizer.Assumindo que fica satisfeito por poder ajudar a equipa, o jovem destacou ainda a importância do bom momento que o FC Porto B vive: "Nos últimos dois jogos conseguimos duas vitórias importantes que já merecíamos há muito tempo. É inegável que trabalhar sobre vitórias é muito diferente de trabalhar sobre derrotas. Já conseguimos sair da zona de despromoção. A equipa está a dar uma grande resposta e acredito que vamos continuar assim".O início da partida está agendado para as 15 horas deste sábado.