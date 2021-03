Rodrigo Conceição: «Queremos consolidar este momento com mais uma vitória»

Motivado pelo triunfo na última jornada frente ao Sp. Covilhã, o FC Porto B procura agora continuar a somar pontos para fugir aos lugares de despromoção. Na antevisão do encontro com o Mafra, Rodrigo Conceição vincou a confiança que a conquista dos três pontos na última jornada trouxe à equipa.





"É sempre importante ganhar e acho que, em todos os clubes, o mais importante é ganhar. A equipa esteve muito bem e fez um grande jogo, mas já estamos focados no próximo jogo com o Mafra, que em casa tem um histórico de resultados muito bom. Queremos consolidar este momento com mais uma vitória e continuar no caminho dos bons resultados", vincou.Apesar disso, o jovem lateral deixou elogios aos mafrenses: "É uma equipa sempre competitiva, como são todas na Segunda Liga. Temos de encarar este jogo como encaramos todos os outros, sempre em busca do melhor resultado possível, que é a vitória. Acredito que vai ser um bom jogo".O início da partida está marcado para as 17 horas desta segunda-feira.