Rodrigo Fernandes espera "jogo difícil e duro" com o Chaves

Depois de ter perdido na última jornada em Mafra, o FC Porto B espera voltar a fazer uso do fator casa para regressar aos triunfos na Liga Sabseg, embora o médio Rodrigo Fernandes reconheça a tarefa difícil que a formação terá pela frente no encontro com Chaves."A expetativa é vencer, mas esperamos um jogo duro e difícil. Na primeira volta as coisas não nos correram bem frente ao Chaves, mas agora esperamos dar uma resposta melhor. A equipa está numa fase em que está a tentar estabilizar e manter um rumo vitorioso. Podemos sempre fazer melhor, sobretudo quando perdemos. O nosso objetivo é melhorar e voltar às vitórias o mais rápido possível.Queremos terminar na melhor posição possível," afirmou o jovem, que regressou recentemente de lesão, aos meios do clube.O FC Porto B recebe o Chaves este domingo, pelas 15h30, num encontro que contará com a participação de Rúben Semedo, tal como confirmou Sérgio Conceição