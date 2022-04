Rodrigo Pinheiro em alerta para um Ac. Viseu "a fazer pela vida"

No lançamento da partida desta sexta-feira com o Ac. Viseu, que pode servir para fechar matematicamente as contas da permanência do FC Porto B da Liga, situação que é uma mera formalidade nesta fase, o lateral-direito Rodrigo Pinheiro relembrou que os bons desempenhos recentes do adversário."Vai ser um jogo difícil, pois eles estão a fazer pela vida, mas nós também vamos fazer pela vida para subirmos na tabela. Eles têm estado bem defensivamente e são fortes no contra-ataque, por isso temos de estar preparados e precavidos para isso", disse o jogador de 19 anos, antes de salientar a vontade de responder à derrota da jornada anterior: "O grupo está focado nos três pontos, como em todos os jogos. A derrota no último jogo foi muito injusta, mas temos de aprender com os erros que cometemos."O FC Porto B visita o Ac. Viseu esta sexta-feira, pelas 18 horas.