Rodrigo Pinheiro: «Queremos voltar às vitórias em casa»

Depois de ter interrompido uma sequência de três derrotas consecutivas na jornada anterior, o FC Porto B procura dar seguimento ao bom resultado na receção Mafra. No lançamento da partida, o lateral-direito Rodrigo Pinheiro destacou a vontade de voltar a vencer no Olival."Foi uma semana boa, estivemos a preparar este jogo porque a vitória frente ao Vilafranquense não vale de nada se não ganharmos aqui ao Mafra. Queremos voltar às vitórias em casa. É uma motivação extra, ainda mais por não termos ganho o último jogo aqui, dá-nos motivação", disse o defesa, de 20 anos, aos canais do clube.Apesar da situação pouco tranquila do adversário na tabela, Rodrigo Pinheiro não espera facilidades. "É uma equipa que tem muita qualidade e que nos vai causar muitos problemas. Temos treinado bem para nos acautelarmos para isso, temos as nossas valias e vamos fazer tudo para ganharmos os três pontos. Eles vão fazer pela vida porque precisam dos pontos e nós também porque queremos subir na tabela", finalizou.O FC Porto B recebe o Mafra este domingo, pelas 15h30.