Rodrigo Valente: «A equipa está a melhorar e as vitórias vão aparecer»

Apesar de o FC Porto B ocupar atualmente o última lugar da Liga Sabseg, o médio Rodrigo Valente mostra-se satisfeito com a forma como a equipa tem vindo a evoluir nos últimos encontros.





"Sinto que a equipa está mais unida, mais forte e mais confiante. É verdade que não temos tido jogos fáceis, mas temos conseguido importante o nosso futebol e dominar grande parte dos jogos. Apesar dos resultados, a equipa está a melhorar e mais tarde ou mais cedo as vitórias vão aparecer", começou por dizer o jovem.Depois da derrota frente à UD Oliveirense, os jovens dragões preparam-se agora para enfrentar o Penafiel, a quem Rodrigo Valente deixou elogios: "Esperamos um jogo complicado em casa de um adversário que é sempre difícil. Vamos defrontar uma equipa que também está confiante, mas o mais importante somos nós e o que fazemos dentro das quatro linhas. Temos trabalhado muito bem e estamos confiantes para este jogo. Todos os jogos na 2ª Liga têm a sua história. Todas as equipas podem ganhar às outras e todos os jogos são imprevisíveis. Sabemos que o Penafiel vai entrar para ganhar, por isso acredito que vai ser um jogo disputado com ambas as equipas a lutarem muito pelos três pontos. Temos trabalhado bem e só temos que acreditar em nós próprios, entrando em campo com tudo para ganhar".A partida entre penafidelenses e azuis e brancos está agendada para as 14 horas deste domingo.