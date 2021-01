Rodrigo Valente: «Foi um jogo de sentido único»

Na reação ao empate (1-1) diante do Benfica B, o médio Rodrigo Valente destacou a capacidade que o FC Porto B teve na reta final do encontro para procurar o golo.





"Foi um jogo complicado. Duas equipas que gostam de jogar mas nem sempre as circunstâncias permitem. Foi um jogo de sentido único, mas mesmo depois de sofrermos o penálti e de estarmos com menos um, fomos atrás do empate", afirmou o jogador de 19 anos, em declarações ao Porto Canal.