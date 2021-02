Rodrigo Valente realça crescimento do FC Porto B

Apesar de o FC Porto B ocupar o último lugar da classificação, Rodrigo Valente mostra-se satisfeito com a evolução que os dragões têm tido nos últimos encontros. “Sinto que a equipa está mais unida, mais forte e mais confiante. É verdade que não temos tido jogos fáceis, mas temos conseguido impor o nosso futebol e dominar grande parte dos jogos. Apesar dos resultados, a equipa está a melhorar e mais tarde ou mais cedo as vitórias vão aparecer”, começou por dizer o médio, que perspetivou ainda o encontro de hoje com o Penafiel: “Esperamos um jogo complicado. Vamos defrontar uma equipa que também está confiante, mas o mais importante somos nós e o que fazemos dentro das quatro linhas. Temos trabalhado muito bem e estamos confiantes para este jogo.”

Alan Schons rescindiu

O Penafiel volta hoje à competição, o que não acontecia desde 22 de janeiro, devido ao surto de Covid-19 no plantel, mas sem Alan Schons, que rescindiu. O contrato do médio terminava no final da época mas as duas partes chegaram a acordo e Alan Schons é agora um jogador livre.