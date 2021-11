Romain Correia e a receita para o duelo com o Varzim: «Só nos falta o golo para a vitória»

Sem vencer há quatro jornadas, o FC Porto B vem de dois empates consecutivos sem sofrer ou marcar quaisquer golos. Para a consistência defensiva muito têm contribuído as exibições do central Romain Correia que, ao canais do clube, considerou que manter a baliza inviolável coloca a equipa mais perto da vitória."O mais importante é não sofrermos golos, assim estamos mais perto de vencer. Temos de continuar assim e só nos falta o golo para a vitória, mas de resto é continuar a trabalhar defensivamente para estarmos mais perto de ganhar", afirmou, antes de destacar também a ausência de derrotas em casa: "Não perder em casa é muito bom, é sinal de que o Olival é uma fortaleza e ganhar-nos aqui será muito complicado".Sobre o Varzim, o central de 22 anos disse esperar um jogo "complicado e competitivo", apesar do momento menos bom dos poveiros. "Sabemos da qualidade do Varzim e, apesar de eles estarem numa fase menos boa este ano, têm qualidade, mas nós somos o FC Porto e vamos entrar no jogo para ganhar", disparou.O FC Porto B recebe este domingo o Varzim, pelas 15h30, em encontro da 11ª jornada da Liga Sabseg.