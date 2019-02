Rui Barros e a ausência de Luizão: «São assuntos que pertencem a nós»

O FC Porto saiu derrotado de Arouca esta tarde (1-0) e Rui Barros relegou o médio Luizão para a bancada, deixando-o fora da convocatória, como aconteceu com Militão na equipa A."São assuntos que pertencem a nós, ao clube. O Luizão esta semana não jogou, mas para a semana estará na equipa normalmente", afirmou o treinador portista no final do jogo.Quanto ao confronto em si, Rui Barros realça uma melhor segunda parte da sua equipa. "Foi um jogo com duas partes diferentes. Na primeira parte não fomos intensos, reagimos sempre tarde. Na segunda tivemos uma atitude diferente, a pressionar mais alto. Acho que fomos melhores na segunda parte e podíamos ter chegado ao empate", analisou.Interrompida uma série de 11 jogos sem perder na 2ª Liga, o treinador não teme que a derrota tenha efeitos negativos no coletivo e pensa já no próximo jogo. "Sabíamos que a qualquer momento isto podia acontecer, mas já estamos a pensar no próximo jogo que é um bom desafio frente ao Famalicão", vincou.A ausência de Marius como referência fixa no ataque não contribuiu, por outro lado, no olhar do técnico, para a derrota. "O Marius é jogador da equipa A e acho que não foi por aí que perdemos o jogo", concluiu.