Rui Barros: «É muito fácil marcar penáltis contra a equipa B do FC Porto»

O FC Porto empatou (1-1) esta segunda-feira na receção ao Benfica B, em jogo da 17.ª jornada da Liga Sabseg, num encontro marcado por alguma polémica já no final, com uma expulsão para os dragões e um penálti a favor das águias.





No final do encontro, Rui Barros insurgiu-se sobre a equipa de arbitragem afirmando que "é muito fácil marcar penáltis contra a equipa B" do FC Porto. O treinador da formação secundária dos dragões mostrou-se ainda triste pela atual situação em que a equipa se encontra, uma vez que se posiciona nos lugares de despromoção e sem qualquer triunfo nos últimos sete jogos."Independentemente do estado do relvado, os jogadores foram uns guerreiros. O Benfica teve uma oportunidade durante todo o jogo. Tanto a primeira como na segunda parte fomos superiores em todos os aspetos. As bolas não entram. Não sei se é azar ou se é falta de sorte", começou por dizer o técnico."[Permanência e bons resultados] Se não for comigo, será com este treinador. Os jogadores não merecem [o penúltimo lugar] pelo que têm vindo a fazer.""Dói-me porque é muito fácil marcar penáltis, especialmente contra a equipa B. Eu não fiz mal a nenhum árbitro. As pessoas têm de tomar decisões com base naquilo que vêem, não naquilo que os outros vêem. A culpa também é minha", concluiu.