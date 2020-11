Rui Barros elogia filho de Sérgio Conceição: «Futuro dele será muito risonho»

Francisco Conceição foi uma vez mais a figura do FC Porto B, desta vez na vitória em Arouca, tendo a sua exibição valido o título de homem do jogo. O extremo, de 17 anos, filho do técnico da equipa principal, Sérgio Conceição, mereceu por esse motivo os mais rasgados elogios por parte de Rui Barros, treinador da equipa secundária dos dragões.





"Há várias etapas, este é o 10.º jogo na 2.ª Liga. Vai passar por momentos menos bons, com certeza, mas isso faz parte do crescimento. É um miúdo que tem um talento enorme e o futuro dele será muito risonho. O importante é semana a semana, o passado já acabou, no futebol não adianta olhar para trás, apenas para a frente. O caminho é treinar bem, ser responsável, criativo e ajudar a equipa quando for preciso, colocar o seu talento ao dispor da equipa. É o que tem feito e é grande mérito dele", referiu Rui Barros, antigo craque do FC Porto.O jovem Francisco Conceição foi utilizado em todos os jogos disputados pelo FC Porto B na 2.ª Liga, sendo que apenas uma vez não fez parte das escolhas iniciais do técnico. O extremo conta ainda com dois golos, um ao Vilafranquense e outro, esta tarde, em Arouca.