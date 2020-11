Rui Barros: «Notou-se alguma ansiedade e há algo que não está bem»

O FC Porto B somou a quarta derrota consecutiva na 2ª Liga (2-1, frente ao Mafra), mas, apesar disso, o treinador Rui Barros deixou elogios à exibição dos seus atletas.

"O essencial no futebol é fazer-se golos. Foi um grande jogo da nossa parte, mas para a semana já ninguém se lembra, o que fica é a derrota. Tenho orgulho nos meus jogadores, é nestes momentos que se vê uma equipa. Vi os jogadores tristes porque sabiam que o resultado podia ser diferente. O jogo podia ter mais minutos que, se calhar, não conseguíamos marcar. Temos de aproveitar a paragem para melhorar", começou por dizer.

Assumindo que a lesão sofrida por Carlos Gabriel não deve ser grave, Rui Barros deixou ainda vários elogios a Francisco Conceição: "O Francisco é um talento, é um miúdo que, apesar de só ter 17 anos, mostra que não tem medo. Tem muito potencial, tanto a nível físico com a nível técnico. Está aqui para crescer e vai haver momentos em que não vai estar tão bem. É importante que cresça com calma, mas a idade não é importante se se tiver qualidade".

O técnico concluiu dizendo que a série negativa de resultados pode criar problemas no seio de um plantel tão jovem. "Os maus resultados já criaram mossa no jogo de hoje. Notou-se alguma ansiedade e há algo que não está bem. Os miúdos querem, sabem que têm qualidade e sabem que podem ganhar jogos, mas isto faz parte do crescimento. A primeira culpada é a equipa técnica, depois, lá dentro, temos de ajudar os miúdos a crescer", rematou.