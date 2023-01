Rui Monteiro: «Queremos manter-nos fortes para voltarmos às vitórias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de duas derrotas consecutivas, primeiro na visita ao Ac. Viseu para a Liga Sabseg e depois frente ao Fulham na Premier League International Cup, o FC Porto pretende regressar às vitórias na receção deste domingo ao Tondela. No lançamento da partida, Rui Monteiro garantiu que esse é o objetivo principal dos dragões."Esperamos que o jogo nos corra bem, mas vai ser difícil porque o Tondela é uma equipa difícil. Eles estão a meio da tabela, mas têm bons jogadores e vão tentar criar-nos problemas. Estamos a treinar para a cada dia ficarmos melhores e para voltarmos às vitórias", referiu o extremo, de 19 anos, aos meios do clube, antes de continuar: "Todos querem ganhar ao FC Porto, mas queremos manter-nos fortes para voltarmos às vitórias depois da derrota em Viseu."Apesar dos dois desaires, a ambição continua alta do lado dos portistas: "O treinador já falou connosco e disse-nos que temos de lutar muito para voltarmos ao patamar em que estávamos antes dos últimos dois jogos."O FC Porto recebe o Tondela este domingo, pelas 15h30.