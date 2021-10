Samba Koné foi o melhor médio de setembro na 2.ª Liga

Samba Koné foi eleito o melhor médio de setembro da 2.ª Liga, numa votação promovida pela Liga Portugal junto dos treinadores das equipas que disputam o escalão secundário do futebol português.





O médio maliano do FC Porto reuniu 19,14 por cento dos votos dos técnicos e assim superou Guga (17,90%), do Rio Ave, e Latyr (8,64%), do Feirense.Samba Koné tem apenas 19 anos e foi contratado pelo FC Porto B no último defeso. No mês de setembro participou em dois jogos e marcou dois golos, ao Mafra e ao Chaves. No total, pela equipa secundária dos dragões, fez seis jogos e os dois referidos golos.