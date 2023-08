Sidnei Tavares emprestado pelo FC Porto ao Colorado Rapids

O Colorado Rapids, da Major League Soccer, anunciou a chegada por empréstimo (com a duração de 11 meses) de Sidnei Tavares, jovem médio de 21 anos que nas duas últimas temproadas representou o FC Porto B. O emblema da MLS anuncia ainda ter ficado com opção de compra pelo passe do jogador.Na época passada, o internacional pelas camadas jovens da Seleção Nacional participou em 32 jogos e fez 3 assistências pelo FC Porto B. O primo de Nani vai agora ter a sua segunda experiência no estrangeiro, depois já ter jogado pelo Leicester, onde chegou a estrear-se na Premier League.