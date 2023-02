Sidnei Tavares: «Tivemos alguns resultados negativos, mas o importante é olhar para a frente»

O FC Porto defronta o Vilafranquense este domingo, pelas 11 horas.

Numa sequência de três derrotas consecutivas, a pior da temporada, o FC Porto B tenta inverter o ciclo na visita ao Vilafranquense. No lançamento do duelo, o médio Sidnei Tavares destacou a vontade da equipa em regressar aos triunfos, apesar da qualidade do adversário."Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas temos trabalhado bem esta semana e estamos preparados. Eles estão bem posicionados na tabela, mas é um jogo que queremos vencer. Tivemos alguns resultados negativos, mas o importante é olhar para a frente", disse o jogador, de 21 anos, antes de reforçar: "A posição na tabela demonstra a boa equipa que o Vilafranquense tem. Sabemos que eles estão na luta pela subida, mas só pensamos em fazer o nosso trabalho e vencer o jogo. Queremos sair de lá com um bom resultado. Não vai ser fácil jogar em casa deles, mas se fizermos bem o nosso trabalho, acredito que podemos conseguir um resultado positivo."