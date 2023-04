Silvestre Varela: «A equipa respira confiança e está com vontade de continuar a ganhar»

Completamente tranquilo na tabela e embalado pelo triunfo em Penafiel na jornada passada, o FC Porto B recebe, este sábado, o Trofense, com a missão de dar continuidade aos bons resultados. Apesar do momento positivo que o grupo atravessa, o capitão Silvestre Varela alertou para as dificuldades em perspetiva."A equipa está bem, está confiante, pois vimos de boas vitórias. A equipa respira confiança e está com vontade de continuar a ganhar", começou por dizer o experiente extremo, aos meios do clube, antes de prosseguir: "Vai ser um jogo complicado, pois o Trofense precisa de pontos para sair da situação difícil em que se encontra. Nós também queremos continuar a somar pontos e continuar a nossa caminhada, chegando o mais longe possível. Vamos em busca da vitória, como em todos os jogos."Silvestre Varela foi também chamado a comentar a estreia de Abraham Marcus pela equipa principal dos dragões, considerando-o um indicador de que o trabalho está a ser bem feito. "Penso que é importante isto acontecer, continuar a dar-se oportunidades aos mais jovens e aos que estão a trabalhar bem. Assim, outros podem olhar para isso como exemplo e ficarem motivados para trabalhar ainda mais", finalizou.O FC Porto B recebe o Trofense este sábado, pelas 15h30.