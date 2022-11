Silvestre Varela e a visita ao Nacional: «Temos de ser a equipa que temos sido até aqui»

Na sequência da derrota da última jornada frente ao Moreirense, que lidera a Liga Sabseg, o FC Porto visita, este sábado, o Nacional à procura de retomar o caminho dos triunfos, mas com consciência das dificuldades que se avizinham, como explicou o capitão Silvestre Varela."Estamos à espera de encontrar um adversário difícil, num campo tradicionalmente difícil. Sabemos que temos que encarar o jogo com máxima concentração e fazer aquilo que temos feito até aqui", começou por dizer, aos meios do clube, sublinhando a experiência do adversário: "Nós, sendo uma equipa jovem, temos que ter atenção a todos os aspetos do jogo e não podemos deixar que o jogo se parta. Temos de pensar no que podemos fazer para conquistar os três pontos."Nesse sentido, a missão dos 'bês' portistas é clara: "Temos de ser a equipa que temos sido até aqui, ser uma equipa intensa e que quer a bola. No fundo, é aquilo que temos feito e as coisas têm corrido bem."O FC Porto defronta o Nacional, na Madeira, este sábado, pelas 18 horas.