Silvestre Varela e o momento do FC Porto B: «Acreditamos no nosso processo»

Há muito arredado das vitórias, o FC Porto B tem, ainda assim, conseguido evitar o sabor da derrota no Olival. Este domingo, os portistas recebem o Feirense, envolvido na luta pela subida, e Silvestre Varela está consciente da dificuldades que a equipa terá pela frente."Sabemos que vai ser um jogo difícil frente a uma equipa que está lá em cima e a lutar para subir, mas sabemos aquilo que temos de fazer e acreditamos no nosso processo. Já não ganhamos há alguns jogos, mas sabemos que o podemos fazer. A equipa acredita e está focada na vitória", referiu o extremo, mostrando estar perfeitamente identificado com o oponente."É uma equipa com jogadores experientes, uma equipa que joga em bloco baixo e que tenta sair rapidamente para o contra-ataque. Temos que estar precavidos para isso, mas temos principalmente de saber o que temos de fazer e impor o nosso jogo", frisou.Apesar da exigência do compromisso, o objetivo dos azuis e brancos passa por colocar um ponto final no momento menos bom: "Acreditamos nas ideias do mister e no trabalho que temos vindo a fazer. Às vezes as coisas não correm como queremos, mas estamos focados e queremos dar a volta à situação o mais rápido possível."O FC Porto B recebe o Feirense este domingo, pelas 15h30.