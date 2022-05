Silvestre Varela garante que FC Porto B "não vai deixar de querer ganhar todos os jogos"

Já com a permanência na 2ª Liga matematicamente confirmada, o objetivo do FC Porto B para os dois jogos que faltam jogar passa por conquistar o máximo de pontos possível, ou seja, somar duas vitórias, tal como garantiu Silvestre Varela, em declarações aos meios do clube."É mais um jogo em que vamos entrar para ganhar. Neste momento já temos o nosso objetivo cumprido, mas não vamos deixar de querer ganhar e de conseguir os três pontos. Jogue quem jogar, temos jovens que não jogaram tanto esta época e que poderão jogar, mas isso cabe ao treinador decidir, como é óbvio. Mas o nosso objetivo é sempre ganhar", afirmou, confessando que a permanência traz mais tranquilidade: "Como conseguimos o principal objetivo, que era a permanência, é claro que traz mais tranquilidade à nossa equipa, que é jovem, mas a pressão existe sempre no FC Porto. Temos que pensar que vamos para todos os jogos para ganhar."Sobre o adversário, o Penafiel, o capitão dos portistas destacou a experiência do conjunto de Filipe Rocha: "O Penafiel é uma equipa boa, com jogadores experientes, mas temos que fazer aquilo que temos feito, acreditar no nosso processo e colocar intensidade em campo."