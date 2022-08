Silvestre Varela pronto para dificuldades: «Crescimento dos jovens leva tempo»

Na antecâmara da estreia do FC Porto B na Liga Sabseg, marcada para domingo, pelas 18 horas, frente ao Sp. Covilhã, no Olival, o capitão Silvestre Varela fez o lançamento de uma época que se prevê difícil, mas de constante crescimento."Vamos iniciar a época e sabemos que as equipas são fortes na 2ª Liga, têm jogadores experientes. Nós temos uma equipa jovem, com muita qualidade, mas o crescimento dos mais novos leva tempo. Estamos aqui para trabalhar e fazer o que o mister pede", começou por dizer o extremo, ressalvando que o conhecimento sobre os adversários, fruto das muitas alterações nos plantéis, ainda é escasso.Acima de tudo, Varela espera que a equipa exiba a personalidade necessário para ultrapassar os obstáculos: "A 2ª Liga é difícil e temos de ir crescendo jogo a jogo. Haverá dificuldades, mas estamos cá para superá-las."