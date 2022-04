Tomás Esteves: «Nos últimos jogos não tivemos os resultados que pretendíamos»

Sem vencer há seis jornadas consecutivas, o FC Porto B visita esta segunda-feira o Varzim, sendo que o lateral Tomás Esteves garantiu que a formação portista aproveitou a paragem para descansar e preparar da melhor forma o que falta do campeonato."O grupo está forte, unido e aproveitámos esta paragem para descansar e tirar a cabeça do campeonato e da fase em que nos encontrávamos. Tivemos tempo para trabalhar forte e preparar bem este jogo com o Varzim, que vai ser extremamente complicado. A equipa está confiante e vamos encarar estes jogos como sete finais para acabarmos bem a época", afirmou o lateral-direito aos meios do clube, falando depois sobre o adversário: "Sabemos que vai ser difícil. Jogar fora contra o Varzim nunca é fácil. Eles estão numa posição complicada, mas estão num bom momento e esperamos um jogo muito difícil contra uma equipa motivada que precisa urgentemente de pontuar. Nos últimos jogos não tivemos os resultados que pretendíamos e esperamos alterar isso já esta segunda-feira contra o Varzim."O embate entre o FC Porto B e o Varzim está marcado para esta segunda-feira, pelas 18 horas.