Tomás Esteves quer o FC Porto B a "elevar a qualidade de jogo" frente ao Trofense

Depois de duas derrotas nos últimos dois encontros, a equipa B do FC Porto procura regressar às vitórias no encontro desta quinta-feira, frente ao Trofense, num encontro da 18ª jornada da Liga Sabseg, originalmente adiado devido a casos de covid-19 na formação de Francisco Chaló.Nesse sentido, Tomás Esteves foi o porta-voz da ambição portista para o duelo de amanhã. "O último jogo não nos correu como queríamos. Queríamos a vitória e tivemos um jogador expulso logo no primeiro minuto, mas apresentámos uma boa qualidade de jogo e a atitude esteve sempre lá, que é o mais importante. Contra o Trofense vamos tentar entrar com a mesma postura, tentar elevar a nossa qualidade de jogo e procurar conseguir a vitória", explicou o jogador de 19 anos.A sentir-se "muito bem e muito feliz" após recuperar de lesão, salientando que o que mais quer agora, depois de "muito tempo sem competir", é "ir lá para dentro desfrutar", Tomás Esteves espera um Trofense motivado pela última vitória: "Esperamos um Trofense motivado, vindo de uma boa vitória e a jogar em casa com o apoio dos adeptos. Vamos tentar contrariar tudo isso com a nossa vontade de vencer e com o trabalho que temos feito no dia-a-dia".O FC Porto B visita o Trofense esta quinta-feira, pelas 18 horas.