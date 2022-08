Varela agradece elogios de Folha

Na sequência do triunfo do FC Porto B, frente ao B SAD, no domingo, António Folha desfez-se em elogios ao capitão Silvestre Varela."É um homem extraordinário, devia haver mais gente como o Varela no Mundo, estaríamos em paz", disse o técnico da equipa secundária dos dragões, que recebeu ontem a resposta do histórico extremo, de 37 anos, "Não podia deixar de agradecer as palavras do meu míster", escreveu no Instagram.