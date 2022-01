Varela e o convívio com os jovens no FC Porto B: «Eles chamam-me ‘cota’»

De regresso ao FC Porto pela porta da equipa B e da 2ª Liga, Silvestre Varela garantiu, em declarações ao Magazine da Liga Portugal Sabseg, que esta foi a melhor decisão para a sua carreira, motivada sobretudo pela vontade de regressar para junto da família.

"A principal razão para o regresso foi devido ao facto de ter estado muito tempo fora. Queria voltar para perto da minha família. Quando recebi a oferta do FC Porto B não pude rejeitar e foi uma decisão acertada. Encontrei um grupo e equipa técnica espetacular, não me arrependo nada", afirmou o jogador de 36 anos, que usa o número 81 na camisola para combinar o dia de aniversário das suas filhas: "Inicialmente, até achava estranho, porque estava habituado a acabar o treino e a estar sozinho. Nos primeiros dias após o regresso parecia um sonho".

Rodeado de muita juventude, Varela admite que houve alguma estranheza na adaptação inicial. "No início, fazia-me alguma confusão. Quando estás habituado a estar com jogadores mais experientes é sempre diferente", explicou, frisando que os ‘seus meninos’, como lhes chama, o "receberam muito bem e querem sempre aprender e melhorar a cada jogo", ainda que alguns o tratem por ‘cota’.

Sobre a experiência na Liga Sabseg, o extremo considera que é uma prova "muito competitiva, onde não há jogos fáceis, com jogadores jovens de qualidade que precisam de ter as suas oportunidades", reconhecendo que a equipas "são muito organizadas e já vêm o jogo de outra maneira". "Para os jovens é um passo importante que pode abrir portas para patamares mais altos", atirou, antes de continuar: "Não estava à espera desta experiência na carreira e espero poder continuar a ajudá-los a chegar onde pretendem".

Olhando para a sua carreira, o internacional português classificou o primeiro dos três títulos de campeão nacional como o mais especial. "Fomos campeões na Luz e a festa depois do jogo, quando apagaram as luzes e ligaram o sistema de rega, foi fantástica", recordou, lembrando também a conquista da Liga Europa, num jogo em que as famílias dos jogadores marcaram presença: "Depois do jogo tivemos um jantar com jogadores e famílias e foi um ambiente incrível de festa".