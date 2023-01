Vasco Sousa e a deslocação a Viseu: «Vamos em busca dos três pontos»

O FC Porto visita o Ac Viseu este sábado, pelas 11 horas.

Depois da enfática vitória caseira frente ao Farense, por 4-0, o FC Porto B volta, este sábado, a defrontar uma formação do topo da tabela classificativa, o Ac. Viseu, que está há 15 partidas sem conhecer o sabor da derrota. Apesar disso, Vasco Sousa garante que a ambição dos dragões é a mesma de sempre."O Académico vem de uma série de jogos sem perder, classificou-se agora para a final four da Taça da Liga, o que significa que é uma equipa com muita qualidade, mas vamos encarar este jogo como sempre, em busca dos três pontos", disse o médio, aos meios do clube, antes de continuar: "Encarámos da mesma forma todos os jogos, sejam em casa ou fora, e este não vai ser exceção. Temos vindo a trabalhar bem e isso viu-se no último jogo."No que diz respeito aos objetivos para 2023, o desejo de Vasco Sousa é claro: "Quero ajudar a equipa ao máximo, a nível individual, e ganhar todos os jogos até ao final do campeonato para obtermos a melhor classificação possível, em termos coletivos."