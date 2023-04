Vasco Sousa e o jogo com o Penafiel: «Queremos mostrar o nosso futebol e ir em busca dos três pontos»

Após a pausa para os compromissos internacionais, o FC Porto B regressa à competição com a visita ao reduto do Penafiel. Na antevisão do encontro, Vasco Sousa não escondeu a ambição com que os jovens dragões encaram o encontro.

"Será um jogo complicado, o Penafiel tem sempre grandes plantéis e este ano não foge à regra. Estamos a trabalhar bem e vamos em busca da vitória, tal como em todos os jogos. Queremos dar o nosso melhor, mostrar o nosso futebol e ir em busca dos três pontos", disse o médio aos meios dos azuis e brancos.

Vasco Sousa esteve ao serviço dos sub-21 de Portugal nos últimos dias, num cenário abordado também pelo camisola 67: "É sempre importante e gratificante representar o nosso país, mas agora voltei ao grupo e estamos a trabalhar bem para encarar este jogo em Penafiel."

O início do encontro está agendado para as 18 horas desta segunda-feira.