Vasco Sousa quer o FC Porto B de regresso às vitórias

Na sequência do empate na visita ao Trofense, num encontro em que até estiveram a ganhar por duas bolas a zero, o FC Porto vai tentar reencontrar-se com os triunfos na Liga Sabseg na receção ao Sp. Covilhã, tal como referiu o médio Vasco Sousa, aos meios do clube.

"Esperamos um adversário difícil como todos os outros, sabemos da competitividade do Sp. Covilhã e da 2ª Liga. Vamos encarar este jogo como todos os outros e vamos à procura de um bom resultado em casa para voltarmos às vitórias", disse o jogador de 18 anos.

Vasco Sousa recordou também jogo anterior e realçou a importância de não cometer erros: "A 2ª Liga é muito competitiva, como já disse, e se errarmos o adversário vai aproveitar essa situação. Tivemos a infelicidade de dar duas chances ao adversário, sofremos com isso, mas agora queremos voltar às vitórias com os nossos adeptos."

O FC Porto B recebe o Sp. Covilhã esta segunda-feira, pelas 15h30.