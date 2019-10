Vítor Ferreira quer subir na tabela

Num duelo entre equipas que ocupam a segunda metade da tabela, Vítor Ferreira assume a importância de o FC Porto B vencer o Vilafranquense. "Este jogo é muito importante para nos afastarmos do adversário e dos outros clubes. Todos os jogos da 2ª Liga são competitivos. Temos jogado bem, mas não temos conseguido marcar. Vamos tentar mudar isso para tentarmos vencer", afirmou o médio. Vítor Ferreira acrescentou ainda que a paragem competitiva foi importante para o azuis e brancos "afinarem pormenores" para os desafios que se avizinham.

Qualidade ribatejana

Apesar da eliminação da Taça de Portugal frente ao Sp. Espinho, equipa do Campeonato de Portugal, Filipe Moreira está confiante. "Perdemos no último lance, de penálti. Nesse sentido, com toda a sinceridade e sem receio, afirmo que estamos como nunca estivemos", frisou o técnico do Vilafranquense, acrescentando: "A equipa apresenta-se com grande qualidade. Sentimos que o crescimento tem sido bom, mas precisamos de que nos pormenores possamos ser decisivos."