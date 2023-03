Wendel Silva ambicioso antes da visita ao Torreense: «Vamos entrar para ganhar»

Depois de uma derrota no último domingo na receção à equipa do Mafra, a equipa do FC Porto B vai ao terreno do Torreense com o objetivo de regressar aos triunfos. Na antecâmara da partida, Wendel Silva, avançado da equipa B portista, mostrou-se destemido na procura pela vitória, tendo consciência das dificuldades que vão ser encontradas em Torres Vedras."O nosso objetivo é o mesmo de sempre: vamos entrar para ganhar. Sabemos o quão difícil vai ser, mas queremos os três pontos. Conhecemos os obstáculos que vamos encontrar, mas vamos buscar três pontos e demonstrar o nosso trabalho dentro de campo", disse o jogador, de 22 anos, em declarações aos meios do clube.O avançado brasileiro explicou a fórmula dos dragões para levar de vencido o adversário e revelou ainda qual a meta dos azuis e brancos para o que resta da temporada. "O segredo é trabalhar, mostrar lá dentro o que temos vindo a fazer durante a semana e, se Deus quiser, vai correr tudo bem. O nosso objetivo é sempre somar e continuar a subir para acabarmos lá em cima", concluiu.O jogo entre Torreense e FC Porto B está agendado para este sábado, pelas 14h, no Estádio Manuel Marques.Autor: