Wendel Silva e o jogo com o E. Amadora: «Vamos fazer tudo para sairmos com os três pontos»

Na antevisão ao duelo com o Estrela da Amadora, o avançado Wendel Silva reconheceu o bom momento do atual segundo classificado da Liga Sabseg, mas garantiu que a ambição do FC Porto B mantém-se inabalável, independentemente do adversário."Vai ser um jogo de grande dificuldade, mas sabemos da capacidade do nosso grupo, tal como sabemos da capacidade deles. Estão há oito jogos sem perder, mas vamos fazer tudo para sairmos com os três pontos. Sabemos da qualidade do Estrela da Amadora, mas vamos entrar em campo como entramos sempre, para ganhar", disse, aos meios do clube, antes de realçar: "Temos de levar para o jogo o que trabalhamos nos treinos durante a semana. Se assim for, acredito que estamos mais perto de poder ganhar."O FC Porto B recebe o E. Amadora este sábado, pelas 15h30.