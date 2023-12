Wendel Silva é o melhor jogador da Liga Sabseg em outubro e novembro

Wendel Silva voltou a ser distinguido. O avançado do FC Porto B conquistou o prémio de jogador dos meses outubro e novembro da 2ª Liga, atribuído pela Liga Portugal.O brasileiro apontou, em seis jogos, sete golos e sete assistências, contabilizando 14 intervenções para golo durante o período de avaliação deste galardão.A boa forma do ponta de lança de 23 anos valeu 23,61 por cento dos votos dos treinadores principais do campeonato, batendo Gustavo Silva, do Nacional (22,22 por cento) e Bruno Almeida, do Santa Clara (12,50%).