Zé Pedro e a fase do FC Porto B: «Resultados têm dado maior confiança»

Depois do triunfo sobre o Feirense e do empate com o Leixões, o FC Porto B encara o jogo frente ao Vilafranquense com ambição total, tal como explicou Zé Pedro."Queremos entrar no jogo para ganhar. Estes resultados têm dado maior confiança, a vitória frente ao Feirense foi importante e não sofrer na deslocação a Matosinhos, que é sempre complicada, também foi muito bom. Queremos encarar o próximo jogo com essa confiança e ganhar os três pontos. Espero mais um jogo complicado, o Vilafranquense está numa boa fase, nós também estamos melhor e espero um bom jogo, aberto e que os três pontos fiquem cá", disse o defesa-central aos meios do clube.O jogador, de 24 anos, fez ainda uma análise à sua temporada a nível individual: "Houve uma fase em que tive menos minutos, mas o futebol é assim. Tenho de continuar a trabalhar e a esperar pela oportunidade e quero corresponder daqui em diante".A partida está agendada para as 15h30 deste domingo.