Zé Pedro e o duelo com o B SAD: «Temos que nos apresentar na nossa melhor forma»

Na sequência da derrota frente ao Sp. Covilhã na 1ª jornada da Liga Sabseg, o FC Porto B procura somar o primeiro triunfo na prova na visita ao B SAD, clube que vem de um resultado semelhante na ronda de abertura. No lançamento da partida, o central Zé Pedro garantiu que a equipa está ciente das dificuldades que terá pela frente."Vai ser um jogo complicado frente a uma equipa que manteve muitos elementos da época transata e que, por isso, competiram na 1ª Liga. É uma equipa de qualidade e temos que nos apresentar na nossa melhor forma para conseguirmos trazer os três pontos", referiu o jogador, de 25 anos, aos meios do clube.Ainda que o desfecho não tenha sido positivo no jogo anterior, Zé Pedro viu motivos para otimismo: "Trabalhamos sempre para conquistar os três pontos em cada jogo. A equipa está confiante apesar do resultado do primeiro jogo, pois sabemos que tivemos momentos muito bons. Temos de estar confiantes pois fizemos boas coisas, mas faltou um pouco de sorte. Se continuarmos assim, os resultados vão aparecer."O FC Porto B visita o B SAD no domingo, pelas 15h30, num jogo que será disputado no Benfica Campus.