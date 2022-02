Zé Pedro não acredita num Mafra fragilizado

Depois do regresso às vitórias, na receção ao Sp. Covilhã, o FC Porto B prepara agora a visita ao terreno do Mafra, sendo que o central Zé Pedro quer dar continuidade ao triunfo na última partida, sem facilitismos perante um adversário a atravessar um momento menos bom no campeonato."Essencialmente, queremos dar continuidade ao trabalho que temos feito. Temos feito coisas bastante positivas, mas nem sempre o resultado é condizente com aquilo que colocamos em campo. Felizmente, o último resultado foi uma vitória e queremos dar-lhe continuidade com mais três pontos. É para isso que trabalhamos", analisou o jogador de 24 anos, antes de falar sobre o jogo deste sábado."Na 2ª Liga nunca há jogos fáceis. O Mafra atravessa uma fase menos boa e com certeza que quer reagir, pois já fez coisas muito boas esta época. Temos que estar alerta e ser fortes", frisou Zé Pedro, que garante já estar completamente recuperado dos efeitos da Covid-19.O FC Porto B visita ao Mafra este sábado, pelas 11 horas, em jogo a contar para 22ª jornada da Liga Sabseg.