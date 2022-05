Zé Pedro quer "acabar bem a época" frente ao Benfica B

Ainda que as duas formações já tenham a sua situação na tabela classificativa praticamente resolvida, Zé Pedro, central do FC Porto B, destaca a vontade de conquistar a vitória na última jornada da Liga Sabseg, numa receção ao Benfica B, fazendo ainda um balanço positivo do temporada."Só podemos fazer um balanço positivo, pois conseguimos o objetivo principal antes da última jornada, o que é importante. Agora é desfrutar e lutar pelos três pontos, como sempre nesta casa, para acabarmos bem a época", disse o defesa, aos meios do clube, reconhecendo a qualidade do oponente: "É uma equipa que tem qualidade, mas há muita qualidade nesta 2ª Liga. O Benfica B acaba por ser mais uma equipa que tem essa qualidade, mas estamos a trabalhar para conseguirmos vencê-los."Olhando mais à frente, Zé Pedro realça a importância do crescimento do grupo: "Temos de dar continuidade ao crescimento do grupo e de elementos que fazem parte do clube. É o que acontece num clube grande."O FC Porto B defronta o Benfica B esta sexta-feira, pelas 15h30.