Zé Pedro: «Se deixarmos a nossa baliza a zeros estamos mais perto de ganhar»

Depois do triunfo na semana passada frente ao Sp. Covilhã, o FC Porto B prepara-se agora para receber o B SAD. Na antevisão do encontro, Zé Pedro deu voz à ambição dos jovens dragões."Como é óbvio, uma vitória ajuda sempre nos trabalhos e no ambiente do grupo, pois é sempre mais fácil trabalhar sobre vitórias. É muito importante continuarmos a procurar vitórias para continuarmos a trabalhar sobre elas. É um jogo sempre complicado, pois a B SAD precisa de pontuar para conseguir concretizar os seus objetivos. Fizeram um esforço para trazer bastantes reforços, o que não nos ajuda na preparação para o jogo, pois não sabemos o que podemos esperar. Focamos o nosso trabalho naquilo que podemos fazer e queremos ficar com os três pontos", começou por dizer aos meios do clube.O defesa-central salientou ainda a necessidade de a equipa melhorar a nível defensivo: "Uma vitória pela margem mínima é sempre um alerta, até porque sofremos dois golos e queremos evitar que isso aconteça. Vamos também tentar analisar um pouco desse jogo, mas acima de tudo vamos tentar melhorar. Se deixarmos a nossa baliza a zeros, estamos mais perto de ganhar."